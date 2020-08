Tuttosport premia Leao con un 7.5 in pagella. "La miglior partita della sua stagione arriva in coda", scrive il quotidiano a proposito dell’attaccante portoghese. Voto 7 per Ibrahimovic, Castillejo (autore di un gol e un assist) e Calabria, mezzo punto in meno per Kjaer, Gabbia, Bennacer, Kessié e Bonaventura. Sufficienza per gli altri giocatori rossoneri.