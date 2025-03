Panchina Milan, la Gazzetta in prima pagina: "Allegri divide"

vedi letture

In merito al futuro della panchina del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Allegri divide". Il nome di Massimiliano Allegri viene accostato con grande insistenza al Diavolo negli ultimi giorni. Tra i tifosi e gli addetti ai lavori ci sono opinioni differenti tra chi è favorevole e chi no al ritorno a Milanello del tecnico livornese. Tra coloro che la vedono in modo diverso ci sono anche due grandi ex allenatore milanisti, vale a dire Fabio Capello e Arrigo Sacchi.

Capello è favorevole al ritorno di Allegri sulla panchina del Milan: "Tra i nostri allenatori liberi sulla piazza Max è il migliore. È un vincente e conosce già Milanello, ma anche la squadra, per averla affrontata fino a un anno fa da avversario. Saprebbe, insomma, dove mettere lemani da subito".

Diverso è invece il pensiero di Sacchi: "Ho grande rispetto per Allegri e per il suo lavoro. È un allenatore che ha sempre fatto il suo dovere ovunque sia andato. Devo ammettere che a me piace un calcio diverso dal suo. Non c’è niente di male, è una questione di gusti. E, come dicevano i latini, de gustibus non disputandum est...".