Panchina Milan, Tuttosport in prima pagina: "Pioli al punto...Cardinale"

In merito al futuro della panchina del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina: "Pioli al punto...Cardinale". La sconfitta di Monza ha fatto male e il tecnico rossonero è di nuovo al centro delle critiche. E torna così in bilico anche il suo futuro sulla panchina milanista.

Gerry Cardinale si interroga sul destino di Stefano Pioli che per guadagnarsi la conferma dovrà arrivare in Champions League e fare un bel cammino in Europa League (arrivare in fondo e vincere il trofeo), altrimenti si andrà al divorzio in estate nonostante il tecnico di Parma abbia un contratto fino al 30 giugno 2025.