Paratici, Tare e D'Amico. Tuttosport: "È una volata a tre per il ruolo di ds"

Nel corso di questi giorni si starebbe con insistenza parlando di Massimiliano Allegri come principale candidato alla panchina del Milan per il post Sergio Conceiçao, ma la realtà dei fatti è una: senza direttore sportivo non si stingerà la mano né con il livornese né con qualunque altro profilo venga accostato al Diavolo.

Il casting per questo importante ruolo continua dalle parti di Casa Milan, con Tuttosport che questa mattina ha titolato: "È una volata a tre per il ruolo di ds". I candidati sono sempre gli stessi, i soliti noti, ovvero D'Amico dell'Atalanta, Igli Tare e Fabio Paratici, con quest'ultimo che tra tutti sembrerebbe essere quello che metterebbe d'accordo tutti in quel di via Aldo Rossi. La decisione però non è ancora arrivata, con Giorgio Furlani che ha intenzione di prendersi tutto il tempo necessario per evitare di sbagliare una scelta dalla quale passa il futuro di questo (nuovo) MIlan.