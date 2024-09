Parola d'ordine, continuità. Il CorSport: "Milan, vinci o è tutto inutile"

Guai a sottovalutare un avversario ed una partita come quella contro il Lecce, che sarà sulla carta più semplice rispetto al derby, ma si sa che molto spesso il campo non rispetta i pronostici. E sarebbe un peccato se questa sera dovesse essere quel giorno, anche perché così facendo la vittoria del Milan contro l'Inter risulterebbe essere inutile, col rischio di far tornare la formazione di Paulo Fonseca al punto di partenza, ovvero al centro delle critiche.

Per questo motivo, riprendendo le parole dette in conferenza stampa dall'allenatore portoghese, Il Corriere dello Sport ha titolato "Milan, vinci o è tutto inutile". D'ora in poi dalle parti di Milanello dovrà valere solo una parola d'ordine, continuità, con il derby che dovrà essere un caso isolato ma utilizzato comunque come carburante per permettere a questa squadra di ripartire una volta e per tutte.