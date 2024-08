Partenza lenta e deludente, la Gazzetta: "Unità di crisi Milan"

vedi letture

Il Milan non iniziava così male la stagione da 11 anni, quando in panchina c'era Massimiliano Allegri e nelle prime due giornate della stagione 2011/12 il Diavolo collezionò lo stesso numero di punti fatti fino ad ora. Alla fine quel campionato la formazione rossonera lo concluse al secondo posto dietro la Juventus campione d'Italia, a dimostrare che c'è tanto tempo a disposizione per raddrizzare una stagione che già di suo è cominciata in salita.

Le partite contro Parma e Torino, scrive La Gazzetta dello Sport, hanno fatto scattare lo stato d'emergenza dalle parti di Milanello, con Gerry Cardinale che ieri si è presentato al centro sportivo rossonero per portare un poco di "ordine" dopo la confusione degli ultimi giorni. Il patron rossonero si è intrattenuto a pranzo con la dirigenza e Paulo Fonseca, di cui ha accolto tutte le giustificazione tecnico-tattiche del caso ribadendo anche la totale fiducia della proprietà nei suoi confronti, in un confronto sereno e costruttivo.

Ovviamente, per evitare che le temperature precipitino ulteriormente, serve un immediato cambio di marcia scrive la rosea, con Cardinale che inevitabilmente non può essere soddisfatto.