Per il CorSport è rigore: "Soppy travolge Calabria in modo scomposto e rischioso"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere dello Sport con la consueta rubrica dedicata alla moviola, si è espresso così sul contestato rigore assegnato al Milan per il gol del momentaneo 1-1 di Theo Hernandez: "Marinelli ombre, quello è rigore anche live". Giudizio eloquente che riporta come il Var abbia fatto bene a intervenire per correggere una svista dell'arbitro. Così recita il testo del quotidiano: "Calabria anticipa d’un soffio Soppy con la punta del piede, il difensore bianconero lo travolge, anche in maniera scomposta e rischiosa".