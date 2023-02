Pioli cambia modulo, la Gazzetta: "La difesa ora è a tre. Leao con i titolari. E si fa largo Thiaw"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina affronta il tema del cambio tattico che Stefano Pioli ha intrapreso nel derby contro l'Inter e sembra voler mantenere anche nelle prossime partite. Il titolo dice: "La difesa ora è a tre. Leao con i titolari. E si fa largo Thiaw". L'allenatore del Milan ripartirà da una linea di tre difensori che pare aver dato più compattezza difensiva alla squadra e con Malick Thiaw che potrebbe avere qualche chance in più al posto di Matteo Gabbia già dalla partita di domani contro il Torino. Là davanti le cose vanno cambiate, per questo motivo non è detto che Pioli si affidi ancora al 3-5-2. Un'altra soluzione potrebbe essere il 3-4-3 che permetterebbe a Rafael Leao di rimanere sull'amata fascia sinistra.