Pioli-Milan, il QS titola: "Il primo rinnovo in forma social"

Si parla anche del Milan sulla prima pagina dell'edizione odierna del QS. "Pioli firma in diretta video", titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge in taglio laterale: "Il primo rinnovo in forma social". La firma dell'allenatore sul nuovo contratto, infatti, è stata ripresa dalle telecamere di Milan Channel e trasmessa sui vari profili del club, dando così la possibilità ai tifosi di assistere a questo importante momento.