Pioli pensa a cambi tattici, la Gazzetta: "Mediana fisica o due punte per aiutare Giroud"

La Gazzetta dello Sport di questa mattina ha provato a sostituirsi a Pioli e a immaginare i cambi tattici che l'allenatore del Milan potrebbe decidere di adottare per far riemergere dalle sabbie mobili la sua squadra. Il titolo della rosea recita: "E Pioli ripensa il Diavolo. Mediana fisica o due punte per aiutare Giroud". Le due soluzioni sarebbero entrambe in ottica di venire in aiuto del bomber francese che è sembrato troppo solo e abbandonato a se stesso. Le opzioni potrebbero essere quelle di tornare a un 4-3-3 con un centrocampo più folto o addirittura a un 4-4-2 ancora più equilibrato per affiancare a Giroud un compagno di giochi.