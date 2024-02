Pioli, qualcosa non torna. La Gazzetta: "Il tecnico punta la coppa"

In casa Milan i "conti non tornano". Questo è quanto crede e scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina che analizza la situazione legata a Stefano Pioli, ai suoi risultati e infine al suo futuro. La rosea sottolinea tutte le problematiche del Milan attuale, sia a livello di risultati che a livello di obiettivi, e scrive: "Milan, vetta a 13 punti. Difesa da ricostruire. Il tecnico punta la coppa". Molto brevemente viene riassunta la stagione del Diavolo, un continuo vorrei ma non posso che ci si augura possa essere invertito almeno negli ultimi tre mesi.

Il distacco dall'Inter capolista inizia ad assumere contorni avvilenti: questa sera i nerazzurri possono portarsi potenzialmente a +16. C'è da dire che gli uomini di Inzaghi stanno andando al triplo rispetto al solito, tanto che il Milan ha 5 punti in più rispetto all'anno passato ed è in linea con il rendimento dell'anno dello Scudetto. Quello che è cambiato, oltre alla marcia dell'Inter, è la situazione difensiva molto deludente. Male anche il conto degli infortuni: in totale sono stati 32 di cui 24 muscolari, troppi. Il futuro di Pioli è incerto e la sensazione è che solo l'Europa possa salvarlo. Se la qualificazione in Champions è data per socntata, il vero ago della bilancia potrebbe essere un'eventuale vittoria in Europa League.