Pioli: "Volevamo arrivare sulle pareti di Milanello: le foto delle vittorie del passato ci hanno motivato"

Durante l'evento "House of BMW" a cui Stefano Pioli ha partecipato insieme all'altro allenatore Campione d'Italia, e milanista, della città di Milano Ettore Messina, coach dell'Olimpia Milano, il tecnico rossonero ha avuto modo di parlare di alcune delle motivazioni che hanno guidato la squadra verso la vittoria dello Scudetto nella passata stagione. Tuttosport riporta: "Vincere in questa città è stato stimolante. A Milanello, lungo le pareti della club house, ci sono appese le foto delle grandi vittorie e dei grandi giocatori del passato. Per noi è stato uno stimolo vederle ogni giorno e per puntare a vincere. Abbiamo voluto fortemente arrivare su quelle pareti. È stata una grande motivazione".