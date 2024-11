Primi tre punti in trasferta della stagione. Il CorSport: "Colpo Milan, furia Nesta"

vedi letture

Dopo il rinvio di Bologna e la sconfitta contro il Napoli, il Milan di Paulo Fonseca è tornato a macinare punti in campionato. Non senza qualche difficoltà, la formazione rossonera è riuscita a battere il Monza conquistando i primi tre punti della stagione in trasferta, che a differenza del passato era diventata un vero e proprio tabù.

Per fortuna, con un colpo di testa, Tijjani Reijnders ha indirizzato e deciso la partita a favore del Diavolo già nel corso del primo tempo, con la squadra di Alessandro Nesta che dal canto suo è invece tornata a casa con l'amaro in bocca non solo per le diverse occasioni da rete sprecate, ma anche (e soprattutto) per il gol annullato a Mota nel corso della prima frazione di gioco che ha fatto andare su tutte le furie panchina e dirigenza.

Ed è proprio di questo che stamattina Il Corriere dello Sport ha parlato in apertura, titolando: "Colpo Milan, furia Nesta".