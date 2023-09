Problemi in attacco per il Milan, la Gazzetta: "Giroud e basta!"

La Gazzetta dello Sport questa mattina affronta il problema attacco in casa Milan, una questione che si sapeva sarebbe emersa nel corso della stagione. Il titolo è breve e incisivo: "Giroud e basta!". Nel senso che Olivier Giroud è l'unico centravanti al momento di cui forse Pioli si fida davvero. Nel sottotitolo la rosea rincara: "Olivier non può far tutto.

Okafor e Jovic, servono i gol". Dunque è il momento per Noah Okafor e Luka Jovic di esprimersi e salire in cattedra: fino a questo momento non li si può neanche rimproverare più di tanto, dal momento che hanno avuto poco spazio. Ma adesso che arriverà un turnover importante avranno le loro chance.