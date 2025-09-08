Punta o trequartista: Allegri studia dove schierare Nkunku

Non essendo stato convocato dalla Francia, Christopher Nkunku ha potuto allenarsi in questa sosta a Milanello dove sta impressionando Massimiliano Allegri, il quale sta studiando come sfruttarlo nelle prossime partite. Prima di tutto, il francese può essere schierato da punta in un 3-5-2, così come può essere usato come trequartista insieme a Christian Pulisic alle spalle di Rafael Leao. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Qualche giorno fa, Nkunku è stato presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Milan e durante la conferenza stampa ha risposto così ad una domanda in merito al suo ruolo preferito: "Mi piace giocare come trequartista. Poi dipende dal modulo e da come viene interpretato. Deciderà il mister, non vedo l'ora di giocare".

