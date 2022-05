MilanNews.it

"Vincere è un obbligo", scrive il QS stamani. Per riprendersi la vette e continuare a sognare lo scudetto, distante solamente 7 punti. Il tutto in un Bentegodi sold out, con oltre 14mila tifosi rossonere a sostenere la squadra che lotta per un trofeo che manca da oltre dieci anni.