QS: "Garanzia Ibra per il Milan che ritrova anche Maignan"

Si parla anche dei rossoneri sulla prima pagina del QS in edicola questa mattina. "Garanzia Ibra per il Milan che ritrova anche Maignan", titola il Quotidiano Sportivo in taglio laterale, evidenziando così l’importanza dello svedese in assenza di alternative in attacco (Rebic e Giroud sono infortunati). Pioli si affida a Zlatan, dunque, e può sorridere per il rientro del suo portiere titolare.