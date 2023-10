QS: "Il Milan perde Loftus-Cheek. Tocca a Musah"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Il Milan perde Loftus-Cheek. Tocca a Musah". Per fortuna l'infortunio del centrocampista inglese non è grave, ma sarà comunque costretto a saltare le prossime due partite contro Borussia Dortmund e Genoa (dovrebbe rientrare contro la Juventus dopo la sosta). A prendere il suo posto in campo sarà Yunus Musah, che ha già fatto vedere ottime cose nelle sue prime partite in maglia rossonera.