QS: "Il Milan rimane nel Porto, ma il Liverpool dà una mano"

L’edizione odierna del QS si sofferma in prima pagina sui rossoneri, dopo il pareggio di ieri nella sfida di Champions League giocata a San Siro. "Il Milan rimane nel Porto", titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge in taglio laterale: "Ma il Liverpool dà una mano". La vittoria dei Reds contro l’Atletico Madrid, infatti, regala una piccolissima speranza di qualificazione alla squadra di Pioli, ma la strada è in salita.