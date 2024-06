QS in prima pagina: "Affondo Milan. Chukwuemeka la scommessa"

vedi letture

Oltre a Youssouf Fofana, giocatore che andrebbe a rinforzare con muscoli e qualità la mediana rossonera, in questo calciomercato il Milan sarebbe alla ricerca anche di una mezz'ala con la quale andare a rinforzare e completare il reparto da mettere a disposizione di Paulo Fonseca in vista della prossima stagione.

Il sogno si chiama Adrien Rabiot, ma considerate le difficoltà dell'affare sarebbe tornato in auge dalle parti di Casa Milan il nome del giovane centrocampista classe 2003 del Chelsea Carney Chukwuemeka. Ai margini del progetto tecnico dei Blues, l'ex Aston Villa verrà comunque valutato nel corso del ritiro estivo da Maresca, ma secondo i colleghi del Quotidiano Sportivo il Milan potrebbe affondare il colpo sul centrocampista inglese facendo una vera e propria scommessa, che non è assolutamente da escludere che con Fonseca possa essere vinta.

Chukwuemeka, poche presenze e tanti infortuni nella sua stagione al Chelsea

Il Milan avrebbe messo nel mirino Carney Chukwuemeka e, secondo Gianluca Di Marzio, i rossoneri sarebbero in trattativa con il Chelsea per prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Quella che si è appena conclusa è stata però una stagione piuttosto complicata per il centrocampista classe 2003, caratterizzata da poche presenze e diversi infortuni.

Chukwuemeka, che tra tutte le competizioni (Premier League, FA Cup e EFL Cup) ha giocato appena nove partite e segnato due gol, ha avuto ben sei problemi fisici, di cui due al ginoccho che lo hanno costretto a restare ai box complessivamente per oltre quattro mesi. In tutto, come riporta Transfermarkt, è stato fermo per 193 giorni e ha saltato 38 gare con il Chelsea.