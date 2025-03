QS: "Inter e Milan, fare il tifoso diventa un lusso"

Il Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina titola così: "Inter e Milan, fare il tifoso diventa un lusso". In questo finale di stagione si giocheranno tante gare importanti a San Siro tra Champions League e derby di Coppa Italia. Per queste partite, i prezzi dei biglietti sono piuttosto alti e arrivano anche a tre cifre per diversi settori dello stadio.

Per quanto riguarda il derby di Coppa Italia che si giocherà in casa de Milan in prossimo 2 aprile alle 21, è al momento in corso la vendita libera dei biglietti: il costo dei tagliandi va dai 219 euro per la tribuna d'onore rossa ai 44 euro per il terzo anello blu. I biglietti per Milan-Inter sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket.