QS: "Milan ad Udine un anno dopo il caso Maignan"

Il Quotidiano Sportivo oggi in edicola in prima pagina si è concentrato anche sulla Serie A, che ritornerà proprio questa sera con l'anticipo della trentaduesima giornata. Ad aprire il nuovo turno saranno Udinese e Milan, che dalle 20:45 si sfideranno al Bluenergy Stadium. Un match delicatissimo per entrambe le squadre e che arriva soprattutto un anno dopo il caso Maignan. Il portiere del Milan nella passata stagione fu vittima di episodi e cori razzisti proprio ad Udine ma già in settimana è stato attaccato nuovamente con una serie di striscioni offensivi.

Il caso, che ha generato molto scalpore, è chiaramente vivo nella mente del portiere e dello stesso Milan. Il Diavolo tuttavia dovrà concentrarsi anche sul campo, puntando ad un nuovo successo dopo il 2-2 maturato in casa della Fiorentina. Il Milan non vince da due partite di fila in campionato, dove occupa il nono posto con 48 punti: una soglia ancora bassa in ottica europea, dato che il Diavolo avrà bisogno di nuovi tre punti per rilanciarsi e sperare in una qualificazione alle prossime coppe. Molto quindi dipenderà dalla sfida di Udine, così come da quella successiva in programma a San Siro contro l'Atalanta.