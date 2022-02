MilanNews.it

Si parla delle due milanesi, in vista del big match di Coppa Italia, anche sulla prima pagina del QS in edicola stamane. "Milan e Inter, c'è un derby per riprendere a sognare", titola il Quotidiano Sportivo in taglio laterale, evidenziando così l'importanza della sfida di martedì per due squadre che non stanno attraversando un periodo positivo.