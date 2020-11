QS: "Milan, pari e rimpianti. Ma quanto manca Ibrahimovic"

"Alla vigilia della sfida contro il Lille nessuno credeva (o voleva credere, s'intende) alla favoletta che questo Milan poteva fare a meno di Ibrahimovic". Esordisce così il QS, che commenta in questo modo il pari dei rossoneri contro i francesi: "Un 1-1 che, sebbene maturato sul campo dell'unica formazione capace di battere i rossoneri in stagione (0-3 pesantissimo a San Siro) e sebbene lasci immutate le possibilità di qualificazione del Diavolo al turno successivo, un po' l'amaro in bocca lo lascia".

Il Milan, secondo il quotidiano, ha giocato "a risparmio energetico, con il canonico freno a mano tirato", senza accusare le giocate degli avversari ma al contempo mancando sempre il colpo del ko. C'è poi da rigenerare Calhanoglu, che non appare più il bel calciatore visto nel post-pandemia: "Che sia tutta colpa del tira e molla legato al rinnovo del contratto che tarda ad arrivare?", si interroga il QS.