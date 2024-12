QS: "Milan stile derby. Oltre a Morata anche Abraham per rilanciarsi in Champions senza Pulisic"

vedi letture

"Milan stile derby. Oltre a Morata anche Abraham per rilanciarsi in Champions senza Pulisic": è questo il titolo odierno del Quotidiano Sportivo in merito a chi potrebbe sostituire mercoledì contro la Stella Rossa l'infortunato Christian Pulisic. Tra le opzioni che sta valutando Paulo Fonseca c'è anche quella di riproporre le due punte come ha già fatto in questa stagione nel derby, quindi mettendo Tammy Abraham come centravanti e Alvaro Morata qualche metro più indietro alle sue spalle.

Di seguito il calendario dei rossoneri in questo ultimo mese dell'anno:

Mercoledì 11 dicembre, Milan - Stella Rossa (Champions League, ore 21)

Domenica 15 dicembre, Milan - Genoa (Serie A, ore 20.45)

Venerdì 20 dicembre, Hellas Verona - Milan (Serie A, ore 20.45)

Domenica 29 dicembre, Milan - Roma (Serie A, ore 20.45)