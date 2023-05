QS: "Tutti pazzi per Hojlund. E lo United offre 50 milioni"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nella sua apertura, in taglio basso, il Quotidiano Sportivo si concentra su un possibile affare di mercato per l’Atalanta: “Tutti pazzi per Hojlund”, si legge, “E lo United offre 50 milioni”, prosegue il quotidiano. Un asse che in passato ha già visto il passaggio a Manchester di Amad Diallo, ora si sposta sull’attaccante danese, finito nel mirino dei Red Devils e dei principali top club europei in vista dell’estate.