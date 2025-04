Questione direttore sportivo. Tuttosport: "La corsa riparte con Tare in pole"

Il pareggio contro la Fiorentina annulla definitivamente le speranze Champions League per il Milan. Vincere avrebbe potuto tenere acceso il lume quantomeno fino alle ultime giornate di questa complicata stagione, ma l'ennesima prestazione deludente, o meglio, l'ennesimo approccio deludente di questo campionato ha confermato le difficoltà più che altro mentali di una squadra che trova più semplice reagire piuttosto che agire.

Adesso però bisogna ripartire, cominciare a programmare la prossima stagione per evitare di commettere gli stessi errori di questa. Il primo passo è nominare un nuovo direttore sportivo, che sembrava potesse essere Fabio Paratici, ma invece non lo sarà. La candidatura dell'ex Juventus è caduta, con Tuttosport che in merito a questo casting ha questa mattina titolato "La corsa riparte con Tare in pole", anche se non è assolutamente da escludere anche il nome di Tony D'Amico dell'Atalanta.