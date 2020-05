Questione stadio, la Gazzetta titola: "Club soddisfatti, strada in discesa. Ma dal Comune filtra cautela"

"Club soddisfatti, strada in discesa. Ma dal Comune filtra cautela": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport all'indomani della comunicazione della Soprintendenza che ha stabilito che San Siro non ha vincoli culturali e quindi può essere abbattuto. Milan e Inter sono soddisfatti, ma hanno deciso comunque di andare avanti con gli ultimi progetti presentati al Comune che prevedono la parziale rifunzionalizzazione dell'attuale impianto milanese. La strada verso il nuovo stadio appare ora in discesa, anche se da Palazzo Marino filtra cautela: con o senza vincoli, la questione stadio è ancora molto lunga.