Rabiot senza squadra, la Gazzetta: "No a Juve e Milan, richieste alte"

Uno dei calciatori che a inizio mercato si annunciava come potenziale uomo pregiato è ancora senza squadra al 4 settembre, con i campionati iniziati da quasi un mese e le competizioni europee alle porte. Si tratta ovviamente del centrocampista Adrien Rabiot che, dopo essere stato negli ultimi anni titolare con la Juventus e dopo aver giocato dall'inizio anche molte gare degli Europei con la Francia, oggi è ancora disoccupato e aspetta la situazione giusta per rimettersi in gioco.

E dire che, solamente in Italia, almeno due occasioni importanti le avute. La Gazzetta dello Sport questa mattina va, infatti, ad analizzare il caso Rabiot e scrive: "Rabiot, e ora che fai? Il no a Juve e Milan, le richieste alte. Così Adrien è senza squadra". Nel sottotitolo maggiori informazioni in merito: "Nessun club ha convinto il francese e mamma Veronique". La Juve ha provato a rinnovarlo ma la sua volontà è sempre stata diversa. Ci ha provato anche il Milan che ha preso contatti con la madre-agente ma le richieste erano troppo alte: l'offerta di 5.5 milioni più bonus è stata ritenuta troppo bassa da mamma e figlio. Altri club europei ci hanno tentato ma nessuno ha incontrato le richieste: il tempo passa e Adrien ha (per il momento) perso anche la Nazionale.