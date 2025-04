Rafa vuole restare al Milan. La Gazzetta: "Leao il futuro"

In occasione della partita di venerdì a Udine Rafael Leao ha mandato un chiaro messaggio, segnale, al Milan: vuole restare a tutti i costi per guidare la risalita rossonera, lui che è già stato protagonista della prima culminata con la vittoria dello scudetto nel 2022. In estate quasi sicuramente arriveranno offerte importanti per lui, con l'Al-Nassr che potrebbe farci nuovamente un pensierino dopo il tentativo di febbraio (LEGGI QUI), ma né il Diavolo né tanto meno il calciatore hanno intenzione di ascoltarle.

Poi, certo, le cose da qui alla prossima sessione di calciomercato potranno anche cambiare, molto dipenderà anche da chi sarà il nuovo allenatore e il nuovo direttore sportivo, ma questa mattina il titolo de La Gazzetta dello Sport non lascia spazio ad interpretazioni: "Leao il futuro". La rinascita del Milan ripartirà dal suo numero 10, che a suon di gol e assist dovrà riportare il Diavolo dove merita.