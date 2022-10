Rebus portieri, la Gazzetta: "Maignan guaio Mondiale. E Mirante insidia Tata"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione portieri in casa Milan che, dopo il nuovo infortunio a Mike Maignan, si è fatta più intricata. Il titolo recita: "Maignan guaio Mondiale, «Tornerà nel 2023». E Mirante insidia Tata". Nella conferenza stampa di ieri, Stefano Pioli ha confermato che il portiere francese non si vedrà tra i pali rossoneri almeno fino a gennaio 2023. Le parole del tecnico si riferivano solamente al club: per la nazionale, e quindi per il Mondiale, ancora non è chiaro se e come Mike potrà contribuire. Difficile che possa tornare a disposizione per le tre gare del girone che si disputeranno sul finire di Novembre: potrebbe decidere di partire per essere di nuovo in forma dagli ottavi in poi, se la Francia dovesse andare avanti. Inanto a Milanello si punta tutto su Tatarusanu ma Pioli ieri ha anche aperto alla possibilità di vedere qualcun altro tra i pali: "Non è scontato che non riposi anche lui, sette partite sono tante anche per un portiere. Ciprian è un giocatore esperto, maturo e rispettato, servono le sue soluzioni anche in fase di costruzione": Nel caso Pioli decidesse effettivamente di farlo riposare, il sostituto sarebbe Antonio Mirante, 39 anni.