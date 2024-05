Regali per Fonseca, la Gazzetta: "Zirkzee nuovo 9, poi Fofana e Royal. Dietro idea Igor"

Nonostante manchi ancora l'ufficialità, è ormai praticamente certo che Paulo Fonseca sarà il prossimo allenatore del Milan. L'annuncio potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana quando sarà messa la parola fine definitiva alla stagione rossonera che terminerà domani con l'amichevole contro la Roma in Australia, a Perth. Subito dopo la dirigenza si metterà al lavoro per finalizzare i rinforzi che serviranno al Diavolo per migliorare il livello tecnico della rosa e offrire a Fonseca una squadra completa con cui provare a ridurre il gap con l'Inter.

Secondo la Gazzetta dello Sport sono previsti quattro acquisti - centravanti, mediano, terzino destro e centrale di difesa - e per farli ci saranno a disposizione, più o meno, 100 milioni (come riportato già da MilanNews.it ieri, CLICCA QUI). Oggi la rosea fa quattro ipotetici nomi e titola: "Quattro rinforzi di peso per il tecnico". Questi i nomi: "Zirkzee nuovo 9, poi Fofana e Royal. Dietro idea Igor". Viene ribadito nel sottotitolo: "Sull'attaccante del Bologna la spesa principale. In difesa spunta il centrale del Brighton". Quest'ultimo potrebbe costare 20 milioni di euro.