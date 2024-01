Repubblica: "Arabi in Italia per il Milan, parte il pressing su Cardinale"

Questa mattina Repubblica fornisce alcune indiscrezioni sul futuro della proprietà rossonera e titola così: "Arabia in Italia per il Milan, parte il pressing su Cardinale". Come riporta il quotidiano generalista, già da qualche mese vano avanti discorsi con soggetti mediorientali da parte di Cardinale e Furlani che un paio di mesi fa sono stati in Arabia. Dal club si è sempre detto che si tratta di strategie finanziarie e commerciali per allargare gli orizzonti del club rossonero. Però, come scrive Repubblica oggi sono gli interlocutori arabi ad essere stati avvistati a Milano.

Sarebbero rappresentati del fondo governativo saudita Pif che avrebbero intenzione a rilevare quote di minoranza del Milan. Secondo le indiscrezioni prenderebbero possesso di una parte vicina al 50% che sarebbe pari al debito che RedBird ha stabilito con Elliott nel momento del passaggio di proprietà nel 2022 (550 milioni). Secondo Repubblica, però Pif punterebbe entro l'estate a entrare in possesso delle quote di maggioranza. Come detto però il Milan ha sempre sostenuto che non c'è l'intenzione di vendere il club.