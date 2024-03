Repubblica - Indagine sulla proprietà, in FIGC gli atti sul Milan ma i pm del calcio avranno solo 4 mesi

vedi letture

La procura di Milano che indaga sul passaggio di quote da Elliott a RedBird per fare chiarezza sul proprietario del Milan ha trasmesso le carte alla Procura della FIGC. Si tratta di una (piccola) parte del fascicolo d’inchiesta, da circa 12 pagine, e ora potrà partire l'inchiesta per la possibile violazione dell’articolo 32 comma 5, che potrebbe portare eventualmente a una multa o a una penalizzazione in classifica, scrive La Repubblica.

Come riferito dal quotidiano, ora la Procura avrà un nemico: il tempo. "Il codice prevede infatti un tempo massimo di sessanta giorni per le indagini, con la possibilità di due proroghe: una di quaranta giorni e una di venti. In tutto, quindi, entro quattro mesi dovrà essere chiusa l’indagine federale".