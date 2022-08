Repubblica - Mancini, la famiglia chiede 2 milioni di commissioni alla Juventus

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'edizione torinese de La Repubblica fa il punto su un giovane talento che sta per prendere la Juventus: si tratta di Tommaso Mancini. Accordo chiuso per 2 milioni con il Vicenza che ne detiene il cartellino, resta però da trovare l'intesa con la famiglia del giocatore. Per il quotidiano la commissione è quantificata in circa 2 milioni di euro.