Repubblica: "Milan, le vie del gol sono finite. Il primo posto torna virtuale"

"Milan, le vie del gol sono finite. Il primo posto torna virtuale": titola così questa mattina Repubblica all'indomani del secondo 0-0 dei rossoneri in campionato contro il Torino. Quello del gol sta diventando un problema serio per il Diavolo che, in caso di vittoria dell'Inter nel recupero contro il Bologna, verrebbe superato in classifica proprio dai nerazzurri.