Repubblica - Milan, Rashford esclude Walker: o l'uno o l'altro per le norme sui giocatori extra Ue

Il Milan insiste per Marcus Rashford ma il suo eventuale arrivo escluderebbe l'ingaggio di Kyle Walker. O viceversa. Sì perché, come riportato stamani da La Repubblica, i rossoneri guardano con interesse ai due inglesi per rinforzare la rosa di Sergio Conceiçao ma potrebbero essere costretti a sceglierne solo uno perché per per le norme federali sui giocatori extra Ue si può tesserare ora un solo britannico.

Per Ibra l'attaccante può fare la differenza in ogni zona dell’attacco. Ai rossoneri è stato offerto anche il terzino del Manchester City Kyle Walker, stipendio lordo fino a giugno da 5,5 milioni, ma entrambi i colpi non sono possibili.