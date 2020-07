Nella giornata di ieri sono circolate nuove indiscrezione circa l’avvenuto accordo tra il Milan e Rangnick. Ebbene, secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, il manager tedesco non l’avrebbe presa benissimo. Dalla Germania sarebbe rimbalzata la notizia di un Rangnick infuriato per le anticipazioni sulla sua firma, perché il contratto non sarebbe stato ancora formalmente chiuso.