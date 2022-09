Repubblica: "Sprint fino al Mondiale, Pioli si affida a Leao"

MilanNews.it

Inizia da questo weekend un tour de force, specialmente per le squadre impegnate nelle coppe europee, di partite che porteranno le squadre fino al 13 novembre quando ci si fermerà per il Mondiale. Il titolo della Repubblica di questa mattina recita: "Sprint fino al Mondiale, Pioli si affida a Leao". Senza il portoghese contro il Napoli i rossoneri hanno perso una imbattibilità che durava da 22 partite. Ora il Milan torna ad affidarsi al suo talento portoghese, specialmente adesso che Theo Hernandez è fermo ai box per un problema muscolare. L'obiettivo è rimanere a contatto con Napoli e Atalanta, evitando di creare un buco in classifica, oltre che qualificarsi per gli ottavi di Champions.