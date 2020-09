Repubblica sui rossoneri: "La risalita in Europa inizia con lo scalino irlandese"

L'edizione odierna di Repubblica dedica l'attenzione nelle pagine sportive all'importante preliminare di Europa League tra Milan e Shamrock Rovers. La risalita europea, 644 giorni dopo dall'ultima volta, ricomincerà dall'ostacolo irlandese. La partita contro la squadra di Dublino è da non sottovalutare specie per le condizioni fisiche degli avversari che hanno già disputato 11 partite di campionato. A guidare l'attacco per i rossoneri ci sarà il solo Ibrahimovic, complici anche le assenze di Leao e Rebic.