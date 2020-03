Repubblica sul Milan: "La risposta di Gazidis: via Boban e Maldini"

"La risposta di Gazidis: via Boban e Maldini": titola così questa mattina Repubblica in merito alla nuova rivoluzione societaria del Milan. I due dirigenti sono vicini entrambi all'addio, con il croato che è pronto a tornare alla Fifa. Con la loro partenza, l'ad milanista è pronto a dare pieni poteri a Ralf Rangnick. Futuro incerto per alcuni big rossonero, come Ibrahimovic, Donnarumma e Rebic.