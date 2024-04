Repubblica sull'Europa League: "Impresa a Liverpool dell'Atalanta (0-3). Milan ko con la Roma"

"Impresa a Liverpool dell'Atalanta (0-3). Milan ko con la Roma" scrive La Repubblica in prima pagina stamani. Spazio al calcio giocato e all'Europa League con l'impresa dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini in casa del Liverpool: 0-3 ad Anfield con la doppietta di Scamacca e il gol di Pasalic. È stata la Roma di Daniele De Rossi invece ad aggiudicarsi il primo round del derby italiano in campo europeo e a decidere il derby ci ha pensato, a quattro giorni dal gol con la Lazio, il difensore Gianluca Mancini. In Conference League invece 0-0 tra Viktoria Plzen e Fiorentina.

Questi i risultati delle partite d'andata dei quarti di finale di Europa League:

BENFICA - MARSIGLIA 2-1

16' Rafa Silva (B), 52' Di Maria (B), 67' Aubameyang (M)

BAYER LEVERKUSEN - WEST HAM 2-0

83' Hofmann, 90'+1 Boniface

LIVERPOOL - ATALANTA 0-3

38' e 60' Scamacca, 83' Pasalic

MILAN - ROMA 0-1

17' Mancini