Repubblica sulla gara con il Sassuolo: "E' una passeggiata"

Titolo eloquente e che racconta bene la partita di ieri sera del Milan contro il Sassuolo, quello scelto questa mattina dai colleghi di Repubblica. Si legge sul quotidiano generalista: "Altro che coppa, è una passeggiata, il Milan strapazza il Sassuolo". Il Diavolo ha trionfato per 6-1 contro la capolista della Serie B negli ottavi di finale di Coppa Italia e si è conquistato l'accesso al prossimo turno che si giocherà sempre a San Siro contro la vincente di Roma-Sampdoria.

Intanto Repubblica continua nel suo sottotitolo: "Partita chiusa in 23'. Il 6-1 finale restituisce a Fonseca una squadra con certezze ritrovate in vista della sfida di venerdì contro l'Atalanta". E poi ancora viene scritto su uno dei migliori in campo e sul prossimo impegno nella competizione: "Due gol di Chukwueze. Nei quarti i rossoneri contro la vincente di Roma-Sampdoria".