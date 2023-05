Repubblica titola così: "Milan, adesso anche Maldini è sotto esame"

MilanNews.it

L'edizione di questa mattina di Repubblica ha titolato così sul futuro di Maldini nelle sue pagine dedicate allo sport: "Milan, adesso anche Maldini è sotto esame". Il direttore dell'area tecnica prima e dopo il doppio confronto con l'Inter ha rimarcato i grandi risultati sportivi raggiunti dal Milan precorrendo i tempi e con una rosa inferiore rispetto a molte concorrenti. L'ex capitano ha chiesto investimenti per poter continuare a far crescere il progetto alludendo a una visione condivisa con la società. La proprietà rivendica le sue posizioni: un'eventuale non qualificazione alla Champions potrebbe mescolare di molto le carte in tavola.