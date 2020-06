Rinnovo Gigio, Tuttosport: "Sì, Donnarumma è stato convocato"

Su Tuttosport si parla anche del rinnovo di Donnarumma. Maldini avrebbe comunicato a Gigio la volontà di fissare un appuntamento con Raiola per discutere del suo futuro. Le sensazioni sono positive: il portiere sarebbe disposto a un decurtamento della parte fissa dello stipendio, ma con l’inserimento di una serie di bonus che possano permettergli di raggiungere la cifra attuale (6 milioni). Per quanto riguarda la durata del contratto, si parla di un prolungamento fino al 2023, ma non è da escludere che si arrivi fino al 2025.