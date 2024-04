Roma-Milan, dentro o fuori: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Si avvicina sempre di più il quarto di finale di ritorno di Europa League tra Roma e Milan che giovedì alle ore 21 si disputerà allo Stadio Olimpico e vedrà i rossoneri di Stefano Pioli tentare la rimonta, difficile ma possibile, contro i giallorossi allenati da Daniele De Rossi. Una partita che potrebbe segnare il destino del tecnico rossonero. Di questo si parla soprattutto stamattina sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi usciti in edicola, nell'affrontare le tematiche dell'universo rossonero.

La Gazzetta dello Sport apre in primo piano con Stefano Pioli e titola: "Cardinale, il Milan e Pioli. Passi o chiudi". Nel sottotitolo viene spiegata la posizione di Pioli specialmente agli occhi del club: "La proprietà americana ha il tecnico nel mirino. Se esce dall'Europa League arriva la fine del ciclo". Il Corriere dello Sport in taglio basso inizia a parlare della sfida a livello generale: "Roma-Milan, oro Olimpico. 53° sold out e 4 milioni di incasso". Nel sottotitolo si legge questo: "Giovedì il ritorno dei quarti: in 65.000 allo stadio per la sfida che vale la semifinale. De Rossi con Bove al posto di Cristante. Pioli ritrova Tomori e recupera Maignan. Sollievo Ndicka: è tornato a casa, pronto in un mese". Se Tuttosport non scrive niente sul Milan, lo fa invece il QS che in taglio basso laterale commenta: "Allarme Milan. Ora i gol subiti sono troppo".