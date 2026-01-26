Rossoneri a -5 dall'Inter. La Gazzetta: "Milan stoppato"
MilanNews.it
Quella dell'Olimpico è stata una partita tutt'altro che semplice per il Milan, che per larghi tratti del match è stato in balia delle folate della Roma. Brava, però, la difesa rossonera a reggere gli attacchi della formazione di casa, rea di aver sprecato troppe occasioni nonostante una gara decisamente all'altezza delle aspettative.
Il punto conquistato a Roma fa scivolare il Milan a -5 dall'Inter capolista, ma questo pari tornerà utile al termine della stagione. Nel frattempo, però, il focus è rivolto allo scudetto, con la distanza dai rivali cittadini che inevitabilmente si allunga, con La Gazzetta dello Sport che questa mattina in prima pagina lo ha fatto notare titolando: "Milan stoppato".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Il non detto sul rinnovo di Mike e le categorie rispettate. Max, più di qualcosa da sistemare. Rafa-Alexis: Bologna e poi si respiradi Pietro Mazzara
Le più lette
1 La frecciatina di Allegri: "Continuiamo a giocare in trasferta: nelle ultime partite, sei trasferte e tre in casa. Ma pensiamo una partita alla volta"
2 LIVE MN - Allegri: "Noi all'Inter non pensiamo. Dopo i primi 7 minuti, ho detto: 'Guarda come siamo puliti tecnicamente'. E poi..."
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Primo Piano
Andrea LongoniLa notizia peggiore: Furlani 2028. Cardinale, le parole e i fatti... Partita importantissima
Luca SerafiniCardinale, solita toccata e fuga in silenzio. La fortuna ha le mutande rosa. Che noia il gap! Che noia Leao! Il cuore di Cernobbio e dei club
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com