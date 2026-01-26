Rossoneri a -5 dall'Inter. La Gazzetta: "Milan stoppato"


Oggi alle 08:30
di Lorenzo De Angelis

Quella dell'Olimpico è stata una partita tutt'altro che semplice per il Milan, che per larghi tratti del match è stato in balia delle folate della Roma. Brava, però, la difesa rossonera a reggere gli attacchi della formazione di casa, rea di aver sprecato troppe occasioni nonostante una gara decisamente all'altezza delle aspettative.

Il punto conquistato a Roma fa scivolare il Milan a -5 dall'Inter capolista, ma questo pari tornerà utile al termine della stagione. Nel frattempo, però, il focus è rivolto allo scudetto, con la distanza dai rivali cittadini che inevitabilmente si allunga, con La Gazzetta dello Sport che questa mattina in prima pagina lo ha fatto notare titolando: "Milan stoppato". 