Rossoneri contro tutto e tutti, Il Giornale: "Il Milan va oltre il rosso"

Nonostante un evidente cambio di rotta nel secondo tempo con il Milan che ha messo subito alle strette l'Empoli al rientro dall'intervallo, c'è stato il momento in cui i tifosi rossoneri hanno pensato che potesse tutto nuovamente crollare: l'espulsione di Fikayo Tomori. Per fortuna Conceicao non ha cambiato l'atteggiamento offensivo e i giocatori si sono compattati: prima è stata ristabilita la parità numerica e poi sono stati firmati i due gol che hanno deciso la partita.

Oggi Il Giornale titola dando spazio alle polemiche arbitrali: "Il Milan va oltre il rosso". Nel sottotitolo non viene trattato con tenerezza l'arbitro della sfida, Luca Pairetto vero protagonista (assolutamente in negativo) della gara di ieri: "Pairetto sbaglia tutto: 2 espulsi". Poi il sottotitolo continua: "Decisivi entrando dalla panchina Leao e Gimenez, al primo gol in Serie A".