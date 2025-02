Rossoneri in semifinale. Il CorSera: "Il nuovo Milan ha il passo giusto"

Vincere non era scontato, ma era l'unica cosa che contava per un Milan che doveva mandare un segnale importante all'ambiente ed alle avversarie dopo un calciomercato invernale importante. Ed è proprio grazie ai nuovi acquisti, e non solo, che la formazione di Sergio Conceiçao si è candidata seriamente alla vittoria finale di questa Coppa Italia, anche se come detto dall'allenatore portoghese "Mancano ancora tre partite per alzare il trofeo".

Quindi testa bassa, lavorare e trovare quella continuità che fino a questo momento in stagione è mancata, ma quanto visto ieri sera è un primo importante assaggio per quello che potrebbe essere e sarà, anche perché Il Corriere della Sera non ha dubbi in merito: "Il nuovo Milan ha il passo giusto".