Royal, Lukaku e Pioli: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi sul Milan

Con l'Europeo a riposo in attesa dei quarti di finale, nella giornata di oggi la stampa italiana si concentra nuovamente sul calcio nostrano e in particolare sul calciomercato ma anche sul sorteggio dei calendari di Serie A in programma oggi alle ore 12. Sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi questa mattina si parla anche di Milan e di ex Milan: dal mercato diviso in colpi in arrivo e nomi che sono contesi da altri club, fino alla scelta di Stefano Pioli di continuare la sua carriera in Arabia Saudita.

La Gazzetta dello Sport in taglio laterale scrive così: "Altro sì per il Milan. Emerson Royal pronto a firmare per cinque anni. Trattativa con il Tottenham". Sul Corriere dello Sport si legge in taglio alto: "La Serie A fa causa alla Fifa! Lega pronta a rivolgersi alla Corte Europea contro il Mondiale per Club". Nel sottotitolo viene chiarito: "Il fatto clamoroso è l'iniziativa delle leghe europee, mai interpellate da Infantino per il torneo di giugno-luglio 2025. L'accusa: abuso di posizione dominante". Centralmente si legge su Romelu Lukaku conteso dal Napoli: "Conte non molla Lukaku". Taglio laterale anche la notizia su Pioli: "Vola in Arabia da Benzema. Accordo con l'Al-Ittihad per tre anni: 6 milioni più 2 di bonus". Quindi Tuttosport che in taglio basso rincara la dose: "Pioli d'Arabia, 50 milioni in tre anni". Infine il QS che scrive sul Milan: "Emerson Royal si avvicina".